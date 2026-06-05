Erst ausgeliehen, jetzt fest im Team: Warum Albert Grönbaek mit Spielintelligenz und Technik den HSV nach vorn bringen soll. Was der Verein sich von ihm verspricht.

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat den Dänen Albert Grönbaek fest an sich gebunden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bislang nur vom französischen Club Stade Rennes ausgeliehen war, unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben.

«Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Grönbaeks Wunsch geht in Erfüllung

Grönbaek kam seit dem vergangenen Winter in sieben Pflichtspielen für den HSV zum Einsatz und steuerte einen Treffer sowie zwei Vorlagen bei. Unter anderem war er beim 2:1-Auswärtssieg in Frankfurt am 32. Spieltag an beiden Toren direkt beteiligt und wurde zum «Man of the Match» gewählt.

«Ich bin überglücklich, dass ich beim HSV bleiben kann. Es fühlt sich fantastisch an. Das ist alles, was ich wollte. Besser hätte es also nicht laufen können», sagte der Däne.