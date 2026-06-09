Vom vereinslosen Keeper zum Schalke-Rückhalt: Die Königsblauen setzten weiter auf Loris Karius.

Gelsenkirchen (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat den Vertrag mit Torwart Loris Karius verlängert. Das neue Arbeitspapier des 32-Jährigen läuft nun bis Ende Juni 2028, wie die Gelsenkirchener mitteilten. In der Aufstiegs-Saison war Karius eine wesentliche Stütze der Mannschaft. Er kam in 30 Ligapartien zum Einsatz und spielte 13-mal zu null. Einem Bericht der «Bild» zufolge steigt der Keeper zu den Topverdienern bei Schalke auf.

«Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert», sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball. Karius war im Januar 2025 als vereinsloser Spieler zu Schalke gewechselt. Zuvor spielte er unter anderem für den FC Liverpool, Mainz 05 und Union Berlin.