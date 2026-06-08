Italiens WM-Held von 2006 soll Florenz neuen Schwung geben. In Deutschland ist sein Name eng mit dem Ende des Sommermärchens verknüpft.

Florenz (dpa) - Italiens früherer Fußball-Weltmeister Fabio Grosso wird neuer Trainer bei der AC Florenz. Wie der Serie-A-Club mitteilte, erhält der 48-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Grosso kommt vom Ligarivalen Sassuolo. Den Aufsteiger hatte er in der abgelaufenen Saison auf Platz elf und damit souverän zum Klassenverbleib geführt. Florenz beendete die Runde unter Grossos Vorgänger Paolo Vanoli auf Rang 15.

Als Spieler feierte der gebürtige Römer seinen größten Erfolg 2006, als er mit Italien die WM in Deutschland gewann. Im Finale verwandelte der frühere Außenverteidiger den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich. Im Halbfinale hatte er kurz vor Ende der Verlängerung das 1:0 gegen die DFB-Elf erzielt. Alessandro Del Piero legte das 2:0 nach.

In Italien begann Grosso im Nachwuchs von Juventus Turin seine Trainerkarriere. Neben einigen Stationen in Italien stand Grosso auch beim französischen Club Olympique Lyon schon an der Seitenlinie.