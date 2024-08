Frauen brauchen mehrere Jahre, um mit den vielen Veränderungen klarzukommen, die das Mutterwerden körperlich, sozial und beruflich mit sich bringt. Doch kaum einer weiß, dass es die „Muttertät“ gibt. Von Sandra Markert

Ihr kleines Baby schaut sie mit wachen Knopfaugen an und Natalia Lamotte verspürt eine unglaubliche Wut im Bauch. Längst sollte das Kind schlafen, es ist spät, sie ist müde und hat noch so viele andere Dinge zu erledigen. Zum Heulen, Schreien, Haareraufen ist das. Dann plötzlich fallen die kleinen Augen doch zu, friedliche Atemzüge sind zu hören und Natalia ist sich sicher: „Ich will noch 20 Babys haben.“

Das ist jetzt acht Jahre und drei Geburten her. Aber diese sehr intensiven, sich oft widersprechenden Gefühle, die sich nur schwer kontrollieren lassen und die frühen Jahre mit ihrem ersten Kind prägten, die sind bei Natalia Lamotte bis heute sehr präsent. „Ich kam nicht mit mir und all diesen Veränderungen in meinem Leben klar. Ich fühlte mich als Mutter schlecht und falsch.“ Sie suchte einen Therapeuten auf, doch ihre Hoffnung auf irgendeine Diagnose wurde enttäuscht. „Alles in Ordnung mit Ihnen“, hieß es.

Entwicklungsphase werdender Mütter

Und letztlich stimmte das auch. Natalia Lamotte war einfach nur Mutter geworden. Doch wie die meisten Frauen hatte sie sich auf Schwangerschaft und Geburt vorbereitet, nicht aber auf das, was danach kommt: auf die Mutterrolle. „Alle denken, sobald man sein Baby auf dem Arm hat, ist man eine Mutter. Aber dieser Prozess, sich in die neue Rolle einzufinden, kann locker drei Jahre dauern.“

„Muttertät“ nennt die 38-Jährige, die zusammen mit ihrer Schwester Sarah Galan in München als Doula, also Geburtsbegleiterin, arbeitet, diese Zeit. Im englischsprachigen Raum gibt es schon länger den Begriff „Matrescence“ für die

Entwicklungsphase