Die Rhein-Neckar Löwen verlieren das Halbfinale des Final Four in der European League gegen die Füchse Berlin mit 24:33. Das war ein Klassenunterschied.

Hamburg stand am Wochenende ganz im Zeichen des Handballs. Wirklich? Hamburg hatte auch den Schlagermove, die Stadt lockte viele, viele Musikfans an, die verkleidet in der großen Schlagerkarawane