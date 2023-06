Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Harmonie überall, Nutella mit Butter, eine Umfrage und nirgendwo ein Gerücht – oder?

Was könnte einen Fan des FCK dieser Tage ängstigen? Platz vier in Liga zwei, vor der Tür eine Jahreshauptversammlung, die vermutlich so harmonisch vonstatten gehen dürfte wie seit