Im vorletzten Test vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika gewann die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend gegen Finnland mit 4:0 (1:0). Auffälligster Akteur des Teams war der Stuttgarter Deniz Undav, der das 1:0 und das 3:0 erzielte, Florian Wirtz zudem die Vorlage zum 2:0 gab. Undav verletzte sich danach, muss ausgewechselt werden. Die deutsche Elf tat sich vor 25.122 Zuschauern in der Mainzer Arena lange schwer, das finnische Bollwerk zu knacken, mit Beginn der zweiten Halbzeit agierte sie druckvoller. Ein belebendes Element: Der junge Flügelflitzer Lennart Karl, der sich viel zutraute, Deniz Undav vor dem 3:0 klasse bediente. Das 4:0 markierte Jamal Musiala. Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied sich auf der Linksverteidigerposition für Nathaniel Brown statt David Raum, im zentralen Mittelfeld begann Felix Nmecha anstelle von Leon Goretzka. Der angeschlagene Torhüter Manuel Neuer wurde noch geschont, für ihn stand Oliver Baumann zwischen den Pfosten. Die WM-Generalprobe ist am Samstag um 20.30 Uhr in Chicago gegen die USA.