Vier Wochen ist der Großeinsatz an einer Bank im nördlichen Rheinland-Pfalz her. Die Polizei hält sich mit Angaben zum Stand der Ermittlungen bedeckt.

Koblenz/ Sinzig (dpa/lrs) - Vier Wochen nach dem Raubüberfall in Sinzig dauern die Ermittlungen der Polizei an. Aus ermittlungstaktischen Gründen gebe es keine weiteren Angaben, teilte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz mit. «Es ist ein sehr komplexer Sachverhalt.»

Der Fall im Kreis Ahrweiler hatte am 8. Mai für Aufsehen gesorgt. Die Polizei war zunächst von einer Geiselnahme ausgegangen, nachdem sie durch einen automatisierten Alarm zur Bankfiliale in Sinzig gerufen worden war. Einsatzkräfte hatten Bank und Innenstadt weiträumig abgesperrt.

Danach stellte sich heraus, dass der oder die Täter bereits vor dem Eintreffen der Beamten mit einem erbeuteten Behälter mit Bargeld geflüchtet waren. Der Täter soll eine Schusswaffe vorgehalten haben, um einen Bankmitarbeiter und einen Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens unter seine Kontrolle zu bringen und sie in den Tresorraum der Bank zu sperren.