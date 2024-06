„Es gibt gar nichts zu beschönigen. Das ist ein schwieriges Ergebnis mit Blick auf die AfD“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag am Rand eines Pressegesprächs zur Kabinettssitzung in der Staatskanzlei. Landes-SPD-Chef Roger Lewentz sprach dagegen von einem Desaster und teilte in Richtung Berlin aus.

„Wir haben die Bevölkerung stark verunsichert“, sagte Lewentz der Nachrichtenagentur dpa. Mit „wir“ zielte er ausschließlich auf die Ampelregierung in Berlin