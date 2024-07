Spätestens 2028 sollen die Menschen in Rheinland-Pfalz wissen, ob ihr Haus an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden kann. In großen Städten wird das 2026 der Fall sein. Wie die Planung verläuft, soll ein Landesgesetz festlegen. Kommunen können über einen Zwangsanschluss an ein Netz entscheiden.

Bis 2045 soll kein einziges Haus in Deutschland mehr mit Gas oder Öl beheizt werden. Das hat die Ampelkoalition in Berlin im Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als „Heizungsgesetz“,