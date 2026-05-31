Südwest Schlägerei unter 30 Menschen endet mit Stichverletzungen

Polizei
Einsatzkräfte der Polizei bringen die Lage unter Kontrolle. (Symbolbild)

Laut Polizei schwelte zwischen zwei Gruppen seit längerem ein Konflikt, der am Wochenende eskalierte: Nach einer Massenschlägerei in Rheinböllen müssen mehrere Verletzte versorgt werden.

Rheinböllen (dpa/lrs) - Nach einer Schlägerei unter etwa 30 Frauen und Männern in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind am Wochenende drei Beteiligte ins Krankenhaus gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen zwei Personengruppen seit längerer Zeit ein Konflikt, der am Samstag eskalierte. Die Einsatzkräfte beendeten die Schlägerei und brachten die Lage unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Menschen erlitten demnach Verletzungen, darunter auch Stichverletzungen. Neun Beteiligte wurden vor Ort medizinisch versorgt, drei kamen ins Krankenhaus. Sieben Personen nahm die Polizei vorsorglich über Nacht in Gewahrsam. Gegen rund ein Dutzend Verdächtige im Alter von 18 bis 56 Jahren wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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