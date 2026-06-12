Wegen Bauarbeiten ruht auf der Niedtalbahn ab 29. Juni der Zugverkehr zwischen Niedaltdorf und Dillingen. Was Reisende wissen müssen.

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) - Die Niedtalbahn wird zwischen Niedaltdorf und Dillingen (Saar) vom 29. Juni bis zum 7. August für Modernisierungsarbeiten gesperrt. In dem Zeitraum sollen alle drei bislang nicht modernisierten Verkehrsstationen an der Niedtalbahn erneuert werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Demnach werden die Bahnsteige in Siersburg, Hemmersdorf und Niedaltdorf erneuert.

Während der Bauarbeiten entfallen die Züge der Linie RB 77, hieß es. «Für die Reisenden steht ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung.» Die Busse sollen in der Regel stündlich zwischen Dillingen Bahnhof und Niedaltdorf Dorfplatz fahren.