Erst saniert, jetzt gesperrt: Die Moselbrücke Cochem muss erneut bearbeitet werden, weil der Asphalt bei Hitze zu weich wird. Was das für den Verkehr bedeutet.

Cochem (dpa/lrs) - Auto- und Lastwagenfahrer müssen sich zu Beginn der neuen Woche auf Verkehrsbehinderungen rund um Cochem im Kreis Cochem-Zell einstellen. Wegen Asphaltarbeiten wird die Moselbrücke Cochem im Zuge der Landesstraße 98 von Montag, 15. Juni, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juni, 6.00 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Autos werden innerorts über die Moselbrücke Cochem-Nord im Verlauf der Kreisstraße 60 geführt. Lastwagen werden über die Bundesstraße 49 zur Moselbrücke Bruttig-Fankel und anschließend über die L98 zurück in Richtung Cochem-Cond umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die alte Moselbrücke während der Arbeiten weiter nutzen. Radfahrer müssen im Brückenbereich allerdings schieben.

Asphalt wird bei Hitze weich

Grund für die kurzfristige Sperrung sind Mängel an der Asphaltfläche im Einmündungsbereich auf der Conder Seite der Brücke. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität wurde bei Kontrollen festgestellt, dass die Fahrbahnoberfläche bei höheren Temperaturen ungewöhnlich weich wird. Dadurch könne die Fahrbahn vor allem bei Regen an Griffigkeit verlieren. Das stelle insbesondere für Motorrad- und Fahrradfahrer ein Sicherheitsrisiko dar.

Die betroffene Asphaltfläche war erst im vergangenen Jahr im Zuge einer umfassenden Sanierung der Brücke erneuert worden.