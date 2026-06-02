Südwest Größerer Polizeieinsatz in Wormser Innenstadt

Polizei: Größerer Einsatz in Wormser Innenstadt
Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind bisher unklar.

Mitten in Worms rückt die Polizei mit Spezialkräften an. Es ist offenbar ein geplanter Einsatz. Mit Details halten sich die Ermittler aber erst einmal zurück.

Worms (dpa/lrs) - In der Wormser Innenstadt ist die Polizei unter anderem mit Spezialkräften zu einem Einsatz angerückt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Kriminalinspektion Worms am frühen Nachmittag mit. Rund zwei Stunden später war der Einsatz wieder beendet. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Die Polizei hatte berichtet, dass es im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zu kurzzeitigen Absperrungen und Behinderungen für den Verkehr kommen könne. Es soll später über Details des Einsatzes berichtet werden.

Polizei
Auch Spezialkräfte der Polizei sind im Einsatz. (Symbolbild)
Mehr zum Thema
Worms Südwest Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x