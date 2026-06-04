Vor dem Bezahlen türmen drei junge Männer mit ihren Pizzen. Ihr Pech: Sie werden beobachtet - und dann vom Pizzeria-Inhaber samt Zeugen verfolgt.

Gau-Odernheim (dpa/lrs) - Drei junge Pizzadiebe sind nach ihrer Flucht in einem Auto über die A63 an der Abfahrt Erbes-Büdesheim ( Landkreis Alzey-Worms) von der Polizei geschnappt worden. Der Fahrer hatte nicht nur keinen Führerschein, sondern stand offenbar auch unter Einwirkung von Betäubungsmitteln, wie die Polizeidirektion Worms mitteilte.

Zuvor hatten die drei Heranwachsenden im Alter von 14 bis 20 Jahren in einer Pizzeria in Gau-Odernheim drei Pizzen gestohlen, wie es weiter hieß. Sie seien mit der unbezahlten «heißen Ware» zu einem Auto gerannt, in dem ihr Komplize gewartet habe und dann mit ihnen weggefahren sei.

Ein Zeuge habe den Vorfall beobachtet, die Polizei verständigt und zusammen mit dem Pizzeria-Inhaber die Verfolgung aufgenommen. An der Abfahrt seien die Drei dann gefasst worden.