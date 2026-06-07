Im Januar ist Verena Hubertz zum ersten Mal Mutter geworden. Nun hat sie standesamtlich geheiratet - und plant schon den nächsten Schritt.

Berlin/Kanzem (dpa) - Bauministerin Verena Hubertz (SPD) hat geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die 38-Jährige heiratete demnach bereits Mitte Mai ihren Partner und Vater ihres Kindes auf einem Weingut in Kanzem bei Trier.

«Nach der Geburt unseres Kindes war das der nächste große private Moment in diesem Jahr: der Weg ins gemeinsame Leben», sagte Hubertz der «Bild». «Wir hatten einen wunderschönen Tag im Kreise unserer engsten Familie, mit Baby und Trauzeugen, bei bestem Wetter und großartigem Wein.»

Es sei Geschenk genug gewesen, dass die Gäste extra aus ganz Deutschland angereist seien. «Wir haben uns versprochen, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen gemeinsam zu meistern. Und wir sind voller Vorfreude auf alles, was jetzt kommt.»

Nach Informationen der «Bild» will die Ministerin ihren Nachnamen behalten. Demnach ist für das kommende Jahr eine kirchliche Hochzeit geplant - erst danach will das Paar dem Bericht zufolge Eheringe tragen. Hubertz war im Januar Mutter geworden.