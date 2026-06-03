Südwest 23-Jähriger mit Schussverletzung gefunden

Polizei Blaulicht
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Ein Fall mit vielen Fragezeichen: Der 23 Jahre alte Schwerverletzte gibt sich ahnungslos, will nicht wissen, wie er die Verletzung erlitten hat. Das soll jetzt die Kriminalpolizei herausfinden.

Frankenthal (dpa/lrs) - Ein Mann ist mit einer Schusswunde auf einer Straße in Frankenthal gefunden worden. Der Polizei war in der Nacht auf Sonntag eine verletzte Person gemeldet worden, wie sie nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte.

Herbeigeeilten Beamten erzählte der 23-Jährige dann, er wisse nicht, woher die Verletzung stamme. Er will nach Polizeiangaben lediglich einen Knall gehört haben. Er kam in ein Krankenhaus, in Lebensgefahr schwebt er nicht. Die Kriminalpolizei nahm inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf und sucht nach Zeugen.

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