Ein junger Mann versucht unter Drogeneinfluss, einer Kontrolle zu entkommen. Seine Flucht endet mit einem Unfall und einer Blutentnahme.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist ein 19 Jahre alter Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Der Mann sollte am frühen Samstagmorgen in Saarbrücken kontrolliert werden, wie die Polizei mitteilte. Er habe stattdessen das Auto zurückgesetzt und sei entgegen der Fahrtrichtung über eine Brücke gefahren.

Schließlich habe der Mann mit seinem Auto einen Unfall verursacht und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Die Polizei habe ihn dann festgenommen, hieß es. Dem 19-Jährigen aus Luxemburg sei Blut abgenommen worden, der Schlüssel des Autos wurde sichergestellt.