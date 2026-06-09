Die WM startet – und in Rheinland-Pfalz könnten die Straßen bunter werden: Viele Menschen aus den Teilnehmerländern leben hier. Wer drückt wem die Daumen?

Bad Ems (dpa/lrs) - Neben der deutschen Mannschaft nehmen 47 weitere Teams an der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Doch welches potenzielle Fanlager haben diese Teams in Rheinland-Pfalz? Insgesamt leben hier rund 172.000 Ausländer mit der Staatsbürgerschaft eines Teilnehmerlandes, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. 62.250 Menschen mit türkischer Nationalität bilden darunter die größte Gruppe.

Nur wenige Menschen in Rheinland-Pfalz besitzen hingegen einen Pass der Elfenbeinküste, dem zweiten Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft: 145 sind es laut Ausländerzentralregister. Im gesamten Bundesland leben rund 4,1 Millionen Menschen, darunter gut 626.000 mit ausländischer Nationalität.

Auf Platz zwei hinter der Türkei liegt Kroatien (14.680), gefolgt von Portugal (9.155). Die Fußball-Weltmeisterschaft wird an diesem Donnerstag eröffnet, die deutsche Mannschaft hat am Sonntag ihr erstes Spiel gegen die Karibikinsel Curaçao, die zu den Niederlanden gehört. «Die 6.570 Niederländerinnen und Niederländer in Rheinland-Pfalz können also bei zwei Teams mitfiebern», teilte die Statistikbehörde mit. Denn auch die Niederlande selbst sind bei dem Turnier vertreten. Vom dritten Gruppengegner der Deutschen, Ecuador, haben 425 Menschen in Rheinland-Pfalz einen Pass.