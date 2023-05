Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über Jahre wurde um sie gerungen: die Bundesstiftung zum Gedenken an Helmut Kohl, den Ludwigshafener CDU-Politiker, der 16 Jahre lang Bundeskanzler war. Nun gibt es die Stiftung, aber das Ringen geht weiter. Kohls Witwe droht mit „juristischen Schritten“. Die RHEINPFALZ sprach mit Kuratoriumschef Volker Kauder.

Der 25. September 2012 ist ein Tag, auf den Volker Kauder sehr gern und ein bisschen stolz zurückblickt. So hört es sich jedenfalls an, wenn man mit ihm darüber am Telefon spricht.

Der heute 72-jährige CDU-Politiker aus Baden-Württemberg gehörte seit 1990 als Abgeordneter dem Bundestag an, bei der aktuellen Wahl aber trat er nicht mehr an. Kauder hat seit dem 21. September ein anderes, ein neues Amt: Vorsitzender des Kuratoriums der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung des Bundes.

Was hat der 25. September 2012 mit diesem neuen Amt zu tun? Es ist das Datum der ersten Anekdote, mit der Kauder, in seinem Tuttlinger Büro sitzend, unterstreicht, dass er mit dem 2017 verstorbenen Altbundeskanzler „immer ein gutes Verhältnis“ hatte. Damals lud Kauder den durch sein Schädel-Hirn-Trauma im Jahr 2008 gezeichneten Helmut Kohl nach Berlin in die Unionsfraktion ein.