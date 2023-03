Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Idee, die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung mithilfe von Proben aus dem Abwasser zu berechnen, kam bald nach Beginn der Pandemie auf. Das Land Rheinland-Pfalz will sich nun bei der Beobachtung der Infektionen auf Daten stützen, die von 14 Kläranlagen im Land geliefert werden. Wie das konkret funktionieren soll – und warum die Inzidenzen trotzdem nicht ausgedient haben.

In der Pfalz läuft seit März diesen Jahres ein Versuchs-Monitoring in der Kläranlage von Lachen-Speyerdorf, einem Ortsteil von Neustadt. Am Montag hat nun der rheinland-pfälzische