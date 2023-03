Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bewohner und Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz können sich künftig regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen. Auch Tests an Besuchern sind fortan möglich. In den Schulen bleibt es dabei: Eine generelle Maskenpflicht im Unterricht soll es auch nach Ende der Herbstferien nicht geben.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) empfiehlt den Pflegeeinrichtungen, einmal pro Woche ihre Bewohner, Nutzer und Beschäftigte zu testen. Dieser Takt