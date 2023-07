Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der frühere Staatssekretär im Innenministerium ist am Sonntag nach schwerer Krankheit gestorben. Das teilte die Staatskanzlei in Mainz am Montag mit. Stich wurde nur 57 Jahre alt.

Seine sonore Stimme, seine herzliche Art und sein Humor zeichneten den SPD-Politiker und gebürtigen Neustadter Randolf Stich aus. Seit er 2014 das landespolitische Parkett betreten hat, fehlte es ihm