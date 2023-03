Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und Gesichtsmasken halten in diesem Winter offenbar die Grippeviren in Schach. Eine Influenzawelle ist bislang nicht zu erkennen. Gesundheitsexperten sehen dennoch Handlungsbedarf.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz hat in dieser Saison in Rheinland-Pfalz erst 28 Grippefälle registriert: Im Dezember 2020 wurden demnach von den Gesundheitsämtern 25 Fälle gemeldet,