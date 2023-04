Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Koordinierungsstelle in Trier sollte den Kommunen am 14. Juli 2021 bei der Bewältigung des drohenden Hochwassers helfen. Doch viel bewegt haben die Landesbediensteten im Ahrtal offenbar nicht.

Am Tag der Katastrophenflut am 14. Juli 2021 war die Koordinierungsstelle des Landes in Trier, die die Kommunen unterstützen sollte, erst kurz vor 18 Uhr besetzt. Zunächst mit vier Personen, bis Mitternacht