Nicht nur in Gimmeldingen, sondern auch rund um Edenkoben blühen Mandelbäume. Eine einfache Wanderung von knapp fünf Kilometern führt zur Mandelmeile.

Zu Beginn ist die Tour noch nicht komplett mit Mandelbäumen gespickt. Sie sind eher vereinzelt zu sehen – bis man zur Edenkobener Villastraße gelangt, die sich im März in besagte „Mandelmeile“ verwandelt. Am Wochenende 16./17. März 2024 wartet sie mit zahlreichen Ausschank-Stellen auf. Doch auch unabhängig von der Blüte führt der Spaziergang zwischen Rhodt und Edenkoben auf einfachen Wegen durch die schöne Landschaft mit Blick auf die Pfälzerwaldhänge, von denen das Hambacher Schloss, die Villa Ludwigshöhe und die Rietburg grüßen. Ein geländetauglicher Kinderwagen kann mitgenommen werden. Wer noch den Abstecher zur Rietania-Hütte plant, braucht allerdings ordentlich Muskelkraft und verlängert den Spaziergang auf insgesamt acht Kilometer.

Rietburgbahn ist geöffnet

Los geht es am Ortseingang von Rhodt. Dort gibt es an der Edesheimer Straße kostenlose Parkplätze. Es geht in den Ort hinein und an der Kreuzung nach rechts an der Weinstraße entlang. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, findet hier eine Bushaltestelle. Nach links geht es nun auf die Theresienstraße und direkt wieder rechts in die Mühlgasse. Die rosa Mandelblüte markiert mehrere Rundwege, man folgt dem mit der Nummer Eins kurz durch die Mühlgasse und dann recht ins offene Feld hinein. Der Einser-Rundweg führt im Verlauf parallel zur L512 auf Edenkoben zu. Die Parkplätze in diesem Bereich sind zur Zeit der Mandelblüte heiß begehrt.

Blick auf die Villa Ludwigshöhe. Foto: bja

Denn am Kreisel beginnt nun der Gang über die Villastraße, am Weinlehrpfad und dem Prinzregent-Luitpold-Denkmal vorbei. Die weiß und rosa blühenden Bäume reihen sich aneinander. Wenn Ausschank ist, ist die Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Ab durchs Blütenmeer

Nach einem guten Kilometer, auf dem man sich zur Genüge an dem alljährlichen Pfalz-Spektakel erfreuen kann, biegt der Einser-Rundweg nach links ab. Dann geht es durchs offene Feld schon wieder auf Rhodt zu, das über die Neugasse erreicht wird. Wieder ist man auf der Theresienstraße – eine der schönsten Gassen in der Südpfalz – angelangt und kann sich nun entscheiden:

Die reguläre Strecke führt links die Theresienstraße hinab und an dem bereits bekannten Abzweig bei der Mühlgasse wie gehabt zum Ausgangspunkt der Tour zurück. Nach rechts geht es über die Verlängerung der Theresienstraße noch etwa 1,5 Kilometer zur Rietania-Hütte.

Ein Abstecher zur Rietania-Hütte verlängert die Tour auf insgesamt acht Kilometer. Foto: bja

Dabei schlendert man erneut durch eine schöne Pfälzer Landschaft, an weiteren Mandelbäumen vorbei und genießt den Blick auf die nahe Villa Ludwigshöhe. Auch bis dorthin ist ein Abstecher leicht möglich. Von der benachbarten Talstation der älteste Sesselbahn der Pfalz, der Rietburgbahn, geht es wahlweise noch hinauf zur Rietburg. Der Weg von Rhodt zur Rietaniahütte ist zwar schön, verläuft aber auch kontinuierlich ansteigend, was bei der Mitnahme eines Kinderwagen bedacht werden sollte.