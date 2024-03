Die Villastraße in Edenkoben verwandelt sich an den kommenden beiden Wochenenden, 9. und 10. sowie 16. und 17. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr in eine Mandelmeile. Die Straße ist dann an allen vier Tagen voll gesperrt, damit die Besucher bei einem Gläschen Wein entlang der Villastraße schlendern und dabei die Mandelblüten bewundern sowie den Blick auf Ausflugsziele wie das Hambacher Schloss und die Villa Ludwigshöhe genießen können. Veranstalter ist die Edenkobener Winzer GbR, die von der Stadt unterstützt wird. Nach Angaben von Winzer Heiko Heymanns, der dort vertreten und zudem als Beigeordneter bekannt ist, werden bei schöner Witterung zwischen 2000 und 3000 Besucher pro Veranstaltungstag an der Mandelmeile erwartet. Es wird auf einem drei Kilometer langen Abschnitt acht Stationen geben, an denen es etwas zu trinken und zu essen geben wird. Vertreten sind sieben Winzer aus Edenkoben, die für die Aktion von Caterern unterstützt werden, auch die Gaumenfreunde wirken mit.