Die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben startet am kommenden Wochenende, 9./10. März, nach der Winterpause in die neue Saison. Es ist eine besondere, denn die beliebte Freizeiteinrichtung feiert ihr 70-jähriges Bestehen.

„In diesem Winter haben wir uns hauptsächlich um Wartungs- und Pflegearbeiten gekümmert, nachdem in den letzten Jahren die größten Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen wurden“, sagt Geschäftsführerin Tina Mermer. Besonderes Augenmerk wurde in diesem Jahr auf die Hydraulik und das Getriebe gelegt. Die Klemmen der Sessel wurden stichprobenartig einer Materialprüfung unterzogen und für einwandfrei befunden. Der Tüv prüfte die Bahn im Februar auf Herz und Nieren und gab die Freigabe zum Saisonstart. Ab dem 16. März darf wieder täglich zwischen Villa Ludwigshöhe und Rietburg gegondelt werden.

Zum 70-jährigen Bestehen der Bahn, die mit ihrem nostalgischen Stil an die 50-er Jahre erinnert, sind laut Tina Mermer Aktionen geplant. So fahren in diesem Jahr alle Gäste, die die Seilbahn an ihrem Geburtstag besuchen, kostenlos. Im Jahr 1954 Geborene sollen sich an der Kasse der Talstation melden, dort erhalten sie beim ersten Besuch der Seilbahn ein kleines Geschenk. Die Jubiläumstage stehen von 31. Juli bis 2. August auf dem Programm. Auch die Lichterfahrten und das Familienwochenende wird es wieder geben.