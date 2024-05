Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wandern macht hungrig und durstig. Aber was ist eigentlich ein guter Wander-Snack? Ernährungsberaterin und Pfälzerwald-Fan Eveline Lazik erklärt, was in den Rucksack gehört.

Frau Lazik, Sie sind Ernährungsberaterin und Pfälzerwald-Fan – und Sie wandern ja auch selbst gern in der Gegend. Was gefällt Ihnen am Pfälzerwald so gut?

Der Pfälzerwald ist für mich ein Gefühl von Urlaub. Vor allem wegen der schönen, vielfältigen Landschaften. Ob gemütliche Spaziergänge am Waldrand und durch Weinberge oder Wanderungen über Hügel, alles ist möglich. An jeder Ecke findet sich eine Bank zum Ausruhen und Seele baumeln lassen. Gerade hier in der Neustadter Gegend gibt es auch tolle Aussichtspunkte mit Blick in die Rheinebene. Und nicht zuletzt spielt die Pfälzer Hüttenkultur eine Rolle, die es so in keinem anderen Waldgebiet gibt. Man findet auf vielen Wanderrouten Einkehrmöglichkeiten. Das ist schon etwas Besonderes.

Was sollte man bei einer Wanderung beachten?

Das kommt ganz auf die Art der Wanderung an: Handelt es sich um einen gemütlichen Familienspaziergang oder eine sportliche Halbtages- oder sogar Tagestour mit einigen Höhenmetern. Das wirkt sich auf die Verpflegung aus. Grundsätzlich ist es wichtig, vor allen Wandertagen gut und reichhaltig zu frühstücken, allerdings nicht zu schwer verdaulich oder fettreich. Gut sind etwa Haferflocken mit Joghurt und Obst, oder ein vollwertiges Brötchen mit Rührei und Tomaten.

Und wenn es etwas länger wird?