Auf fünf geführten Wandertouren lässt sich der Pfälzerwald erkunden. Unterwegs erfahren die Gruppen wissenswerte Details zur jeweiligen Umgebung. Und zum Abschluss besteht jeweils die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr.

Los geht es am Montag, 7. Oktober, mit einer neun Kilometer langen Runde auf dem Holzlandweg bei Waldfischbach-Burgalben . Treffpunkt ist um 10 Uhr am Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben (Carentaner Platz). Die Strecke führt über den Moosalbweg zum Rohwaldfelsen und zur Klappertalaussicht. Der Abschluss findet im Restaurant „Zum Schwan“ in Waldfischbach-Burgalben statt.

Tags drauf, am Dienstag, 8. Oktober, wird der Rinnthaler Höhenweg erkundet. Nach dem Aufstieg zum Aussichtspunkt Buchholzfelsen verspricht eine Kammwanderung auf dem Spirkelbacherweg über Rindsberg und Wackelfels schöne Aussichten. Die Anreise mit der Bahn ist möglich, denn Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz am Bahnhof in Rinnthal (Bahnhofstraße 18). Diesmal kehrt die Gruppe zum Abschluss in der Klettererhütte Annweiler am Asselstein ein (Richard-Löwenherzweg, B10 Richtung Annweiler, B48 stadteinwärts – Trifelsstraße). Die Wanderstrecke führt über schmale Pfade und Forstwege und ist 7,5 Kilometer lang.

Rund um Heltersberg führt am Mittwoch, 9. Oktober, die acht Kilometer lange „Wanderung bei Heltersberg“. Die Gruppe startet um 10 Uhr am Naturfreundehaus Heltersberg (In der Lettenkaut), zum Abschluss geht es ins Sportheim Heltersberg. Die Tour führt unter anderem zur Siebenstämmigen Buche und zum Müllerbrunnen.

Der Westpfalzwanderweg wird unter kundiger Führung in Richtung Erzhütten erwandert. Treffpunkt ist am Donnerstag, 10. Oktober, ebenfalls wieder um 10 Uhr am Sportheim in Kaiserslautern-Siegelbach (Sportheimstraße 33), Einkehr zum Abschluss im Siegelbacher Seniorenheim. Die Wanderstrecke beträgt acht Kilometer.

Beste Aussichten verspricht am Freitag, 11. Oktober, auch die letzte Runde der Herbstwanderwoche auf dem Panoramaweg Krickenbach zum Aussichtsturm und „Maikäferblick“. Treffpunkt 10 Uhr, Katholische Kirche Krickenbach (Bergstr. 5). Nach der acht Kilometer langen Tour kehren die Wanderer im Naturfreundehaus Finsterbrunnertal ein.

Die Teilnahme an allen fünf Wanderungen ist kostenfrei. Auch wenn die geführten Touren mit einem gemütlichen Beisammensein in einer Gaststätte abgeschlossen werden, empfehlen die Organisatoren den Rucksack mit Verpflegung für unterwegs zu packen. Der Info-Flyer „Herbstwanderwoche 2024“ ist bei der Tourist-Information Landstuhl per Mail an tourismus@vglandstuhl.de oder per Download unter www.landstuhl.de/tourismus erhältlich.

Kontakt: Tourist-Information der Verbandsgemeinde Landstuhl, Hauptstraße 3a, Landstuhl, Telefon: 06371 1300012, E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, Internet: www.landstuhl.de; Informationen auch bei den Organisatoren Lore Drumm, Telefon: 06307 396, und Werner Straßer, Telefon: 06307 1473