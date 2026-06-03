Im Juni Markt und Comedy im Rosengarten

Blumen und Kultur: Programm in Zweibrücken.
Blumen und Kultur: Programm in Zweibrücken.

Im Juni ist Hochsaison im Rosengarten Zweibrücken.

Zunächst wird der Rosen- und Gartenmarkt rund 70 Aussteller versammeln, die nicht nur Pflanzen, sondern auch Kunsthandwerk, Schmuck oder Feinkost mitbringen (Samstag und Sonntag, 6./7. Juni, 9-18 Uhr). Mitte Juni geht es dann kulturell weiter. Im Abendprogramm wird auf der Open-Air-Bühne Eisi Gulp mit seinem Comedy-Solo-Programm erwartet („Tagebuch eines Komikers“, Fr 19.6., 19.30 Uhr). Bekannt ist der Bayer unter anderem als „Papa Eberhofer“ aus den erfolgreichen Eberhofer-Krimi-Verfilmungen nach den Büchern von Rita Falk.

Außerdem macht der lothringische Liedermacher Marcel Adam mit seinen Musikern im Zweibrücker Rosengarten Station (Sa 20.6., 18.30 Uhr). Er ist nach eigenem Bekunden auf Abschiedstour. Die Eintrittskarten für diese Abendveranstaltungen sind bereits im Verkauf. Bei beiden Veranstaltungen besteht laut Ankündigung freie Platzwahl.

Rosengarten Zweibrücken, Rosengartenstraße 50, eintrittspflichtig, für den Comedy- und Konzertabend ist der Kauf von separaten Tickets erforderlich, Info/Karten: www.rosengarten-zweibruecken.de

Der erste Gartenmarkt des Jahres im Rosengarten Zweibrücken
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