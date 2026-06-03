Genuss, Musik und Lebensfreude in historischer Kulisse: Von 4. bis 7. Juni verwandelt sich die malerische Altstadt von Freinsheim wieder in eine Festmeile.

Über vier Tage hinweg lädt die Stadt ihre Gäste am Altstadtfest dazu ein, Wein, Kulinarik und Musik in außergewöhnlichem Ambiente zu erleben. Von Donnerstag bis Sonntag steht die historische Kulisse ganz im Zeichen von Geselligkeit und Genuss. „Die Besucherinnen und Besucher können edle Tropfen der Freinsheimer Winzer probieren, durch die romantischen Gassen schlendern und sich von der besonderen Atmosphäre treiben lassen – ein echtes Sommererlebnis für alle Sinne“, teilt der Verkehrsverein Freinsheim mit. Auch kulinarisch habe das Fest einiges zu bieten, darunter regionale Spezialitäten. Dazu komme abwechslungsreiche Musik vom Rock-Evergreen bis zur Pfalz-Musik.

Offiziell eröffnet wird das Freinsheimer Altstadtfest am Donnerstag, 4. Juni, am Historischen Rathaus (15 Uhr), auch die Freinsheimer Weinprinzessin Sina I. gibt sich die Ehre. Am Sonntag erwartet die Gäste von 13 bis 18 Uhr zusätzlich ein verkaufsoffener Sonntag. „Die Geschäfte in der Altstadt laden zum entspannten Stöbern ein – eine ideale Gelegenheit, das Fest mit einem Einkaufsbummel zu verbinden“, so der Verkehrsverein Freinsheim. Wer mehr über die Geschichte der Stadt erfahren möchte, kann zudem an geführten Rundgängen durch die historische Altstadt teilnehmen. Die Stadtführungen finden immer freitags um 18 Uhr und samstags um 11.15 Uhr statt und starten am historischen Rathaus (Kosten pro Person sieben Euro, Barzahlung vor Ort). Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Ein weiterer Tipp ist der Besuch des Spielzeugmuseums. Ein organisatorischer Hinweis: Für Autofahrer ist die Altstadt während der Festtage gesperrt. Parken ist dann nur auf ausgewiesenen PKW- und Bus-Parkplätzen vor den Toren des Freinsheimer Stadtkerns möglich. Von dort sind es wenige Schritte zum Fest.

Altstadtfest Freinsheim – 4.-7. Juni; Öffnungszeiten: Do ab 11.30 Uhr, Fr ab 16 Uhr, Sa/So ab 11.30 Uhr, jeweils bis 24 Uhr, Infos: i-Punkt Freinsheim/ Verkehrsverein Freinsheim, Hauptstraße 2; Internet: www.stadt-freinsheim.de