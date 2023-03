Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem Frühjahr kehren die Störche später als in den Vorjahren aus dem Süden zurück. Eine weitere Besonderheit: Die mit Peilsendern versehenen Vögel sind diesmal fast gleichzeitig in der Pfalz eingetroffen, denn sie saßen in Frankreich fest. Dass das am Wetter lag, wissen die Experten. Andere Aspekte an dem für die Tiere so riskanten Vogelzug bleiben rätselhaft.

Für Martina Kohls gibt es nichts Spannenderes, als die Flugrouten der Pfalzstörche zu beobachten. Zum fünften Mal dokumentiert sie für die Aktion Pfalzstorch