Der Kälteeinbruch im Februar hat einigen vorderpfälzischen Seen Wintergäste beschert, die sich hier eher selten blicken lassen. Dazu zählen Zwergsäger auf dem Marxschen Weiher bei Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis), wie Thomas Dolich, der Landeskoordinator für Wasservogelzählung, mitteilt.

Zwergsäger fliehen vor der Kälte im Norden

Diese Entenvogelart brütet in der warmen Jahreszeit in Skandinavien und Russland. Wenn dort der Winter naht, suchen die Tiere wärmere Gefilde in Nord- und Ostdeutschland auf. Als nun auch dort die Temperaturen sanken, zogen sie weiter nach Süden. Allein bei Bobenheim-Roxheim seien 14 Exemplare gezählt wurden, so Dolich. Auch bei anderen Arten wie Tafel-, Reiher-, Kolben- und Schnatterente, bei Haubentaucher sowie Silberreiher seien wachsende Besucherzahlen festzustellen gewesen. Einige Rohrdommeln, die im Nordosten Deutschlands brüten, wurden unter anderem bei Neuhofen und Jockgrim beobachtet.

Experte bittet Angler und Wassersportler um Rücksichtnahme

Der Experte weist darauf hin, dass die durchziehenden oder überwinternden Wasservögel empfindlich auf Störungen reagieren. Werden sie aufgescheucht, verbrauchen sie in einer Zeit, in der das Futter knapp ist, zusätzliche Energie. Darauf sollte Rücksicht genommen werden.