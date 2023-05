Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drohen Immobilienbesitzern nun höhere Steuern? In der Pfalz steigen die Bodenrichtwerte rapide. Preise für Grundstücke und Bauland verteuerten sich in der Spitze um 30 Prozent. Gleichzeitig sollen diese Werte in die neue Grundsteuer mit einfließen. Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Bodenrichtwert?

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Grundstückspreis innerhalb einer festgelegten Zone. Er gilt für Wohn-, Industrie- und Mischgebiete sowie