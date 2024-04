Traumwetter in der Pfalz: Am Samstag gab es in der Region einen Sommertag im Frühling – vielerorts mit Temperaturen über 25 Grad. Rekordverdächtig.

Der wärmste Ort in der Pfalz war am Samstag Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis mit 28,8 Grad, wie Christian Müller, Chef des Wetterbüros „Klima-Palatina“ in Maikammer, mitteilt. Es folgten Speyer mit 28,1 Grad und Neustadt mit 26,7 Grad. Auch in der Westpfalz war es ungewöhnlich warm mit 27,7 Grad in Kaiserslautern sowie 26,5 Grad in Pirmasens. Selbst in den Gipfellagen des Pfälzerwalds wurde es für diese Jahreszeit rekordverdächtig warm. So wurden an der Wetterstation auf dem Kalmit-Turm über Maikammer in 690 Metern Höhe immerhin noch 23,1 Grad gemessen.

Noch nie zuvor war es in der ersten April-Dekade seit Beginn der regionalen Wetteraufzeichnungen so warm wie am Samstag. Bisheriger Rekordhalter für Anfang April war bislang der 6. April 1961, damals wurden in Speyer 27 Grad gemessen. Der absolute April-Temperaturrekord in der Pfalz von 31,7 Grad vom 28. April 2012 in Speyer blieb am Wochenende aber unberührt. Die höchste Temperatur in Deutschland wurde am Samstag mit 30,1 Grad in Ohlsbach in Südbaden gemessen.

Am Sonntag wurden in Römerberg 24,7 Grad erreicht, dichte Schleierwolken und Sahara-Staub verhinderten höhere Temperaturen. Die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ rechnen für Montag mit einer Mischung aus Wolken und etwas Sonnenschein, wobei es trocken bleiben wird und die Höchstwerte nochmals frühsommerlich warme 25 bis örtlich 27 Grad am Rhein erreichen werden. Der Dienstag bringt jedoch einen Wetterumschwung mit Regen und einem deutlichen Temperaturrückgang mit Höchstwerten um 18 Grad.