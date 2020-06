In der Nacht von Montag auf Dienstag erstrahlten viele öffentliche Gebäude in der ganzen Region in Rot. Mit der Aktion „Night of Light“ machten deutschlandweit Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Seit Beginn der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Absagen fast aller Veranstaltungen gibt es für die Branche kaum noch Aufträge.

Die Fruchthalle in Kaiserslautern. Foto: VIEW Der Humbergturm in Kaiserslautern. Foto: VIEW Das Congress-Forum in Frankenthal. Foto: Bolte Das Congress-Forum in Frankenthal. Foto: Bolte Gleis 4 in Frankenthal. Foto: Bolte Das Rathaus in Landau. Foto: Iversen Das Alte Kaufhaus in Landau. Foto: Iversen Das Friedensdenkmal in Edenkoben. Foto: Iversen Das Friedensdenkmal in Edenkoben. Foto: Iversen Die Halle 101 in Speyer. Foto: Lenz Die Halle 101 in Speyer. Foto: Lenz Die Halle 101 in Speyer. Foto: Lenz Der Saalbau in Neustasdt. Foto: LM Heller und Lauter Eventausstatter Jochen Rhau Rodenbach. Foto: view - die agentur Heller und Lauter Eventausstatter Jochen Rhau Rodenbach Foto: view - die agentur Weinstraßencenter in Grünstadt. Foto: Benndorf Das Rathaus in Grünstadt. Foto: Benndorf Das Rathaus in Grünstadt. Foto: Benndorf Die Filmwelt in Grünstadt. Foto: Benndorf Der Pfalzbau in Ludwigshafen. Foto: MORAY Der Pfalzbau in Ludwigshafen. Foto: MORAY Der Rosengarten in Mannheim. Foto: MORAY Der Rosengarten in Mannheim. Foto: MORAY Foto 1 von 24