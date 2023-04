Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Licht und Schatten in der Corona-Krise: Offenbar infizieren sich immer weniger Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus. Allerdings steigt die Anzahl der Todesopfer auf 181. Und eine Behörde gibt Tipps, was bei den selbstgenähten und den gekauften Masken zu beachten ist.

So wenig Neuerkrankte gab es seit Beginn der Pandemie nicht mehr: Den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern wurden von Sonntagvormittag bis Montag, 10 Uhr, nur noch fünf Personen bekannt,