Seit Donnerstag ist der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer für Fünf- bis 14-Jährige in der EU zugelassen. Der Landesvorsitzende des Kinder- und Jugendärzteverbands rät nun zur Eile.

980, 723, 1106 – das sind die Sieben-Tage-Inzidenzwerte von Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 14 Jahren in Frankenthal, Ludwigshafen und in Germersheim vom Freitag. Drei Städte in der Pfalz, doch so oder so ähnlich sieht es gerade überall aus: Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die derzeit an Covid-19 erkranken, ist hoch und steigt weiter. Am Donnerstag empfahl nun die Europäische Arzneimittelbehörde eine Erweiterung der Zulassung von Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit dem Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer.

Freude über die Nachricht

„Ich habe mich gefreut, als diese Nachricht kam“, sagt Lothar Maurer, Facharzt für Säuglings-, Kinder-und Jugendmedizin in Frankenthal und Landesvorsitzender des rheinland-pfälzischen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Kinder in diesem Alter könnten das Virus genauso weitergeben wie Erwachsene, sagt Maurer. Und: „Auch ich behandle in meiner Praxis Kinder und junge Erwachsene, die unter Spätfolgen einer Covid-19 Erkrankung leiden.“ Er persönlich würde im Prinzip direkt loslegen mit der Impfung für Kinder – allerdings empfiehlt er als Landesvorsitzender, auf die Lieferung des Kinderimpfstoffs am 21. Dezember zu warten und auch auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die im Dezember kommen soll.

„Hervorragende Daten aus den USA“

