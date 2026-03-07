Spannende Texte aus der vergangenen Woche: Was sich am Wochenende zu lesen lohnt.

Wann immer die USA Militäraktionen im Nahen oder Mittleren Osten planen, spüren die Menschen das in der Region Kaiserslautern meist schon geraume Zeit im Voraus. Die Betriebsamkeit rund um die Air Base Ramstein wirkt wie ein Sensor für das, was sich anbahnt. Ob CIA-Flüge, Drohnenkriege oder eben der Iran-Einsatz: Ramstein steht seit Jahren im Zentrum heikler Operationen – und der juristischen Aufarbeitung.

Doch abseits der Westpfalz hat man in Deutschland oft das Gefühl, die Kriege, die derzeit ausgetragen werden, seien ganz weit weg. Für einige Konflikte mag das sogar stimmen. Doch was, wenn man auf andere Weise plötzlich mittendrinsteckt? Die Geschichte eines Paares aus Neustadt hat viele in der Redaktion diese Woche sehr bewegt. Auf dem Rückweg von der Hochzeitsreise wollten die beiden Verliebten in Katar nur umsteigen. Nun müssen sie auf unabsehbare Zeit bleiben und werden Zeugen der Kampfhandlungen.

Gerade in diesen Zeiten kann ein wenig Zerstreuung wohltuend sein. Vielleicht auch deshalb hat die Geschichte des Zwergshamsters Luigi ein paar Herzen im Newsroom erobert. Aus einer Tüte mit alten Klamotten gepurzelt, ist der wohl niedlichste Findling der Region jetzt zum heimlichen Star des Sozialkaufhauses in Kusel mutiert.

Klingt gut? Mehr Lesetipps zu den Landtagswahlen, dem Rückzug der BASF oder einem ganz besonderen 11-jährigen Jungen warten diese Woche auf Sie!