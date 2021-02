Offiziell ist die Zukunft des Real-Markts in der Landauer Dammühlstraße unklar. Doch nach RHEINPFALZ-Informationen hat sich der Nachfolger der Warenhauskette nun herauskristallisiert: Globus wird wohl den Supermarkt übernehmen. Globus will die Nachricht weder bestätigen noch dementieren. „Um die nun folgenden Gespräche mit den Vermietern der Immobilien nicht zu stören, können sich die Verantwortlichen aktuell nicht zu potentiellen Standorten äußern“, heißt es in der Antwort. Wie berichtet darf laut Kartellamt Kaufland bis zu 92 Real-Märkte übernehmen (darunter ist der Markt in Germersheim), Globus bis zu 24 Standorte. Welche das sind, ist noch nicht geregelt. Außerdem habe auch Edeka Interesse an einem Teil der Real-Märkte. Kaufland gilt auch als potenzieller Übernahme-Kandidat für den Landauer Markt. Laut Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ist Kaufland tarifgebunden, Globus nicht.