Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Menschen springen im Hitzsommer gerne in Weiher und in Freibäder. Bedrohungen und Übergriffe an Pfälzer Badeseen machten 2021 Schlagzeilen. Dieses Jahr ist die Lage anders.

Es ging richtig zur Sache an einem Sonntag Anfang Juli in einem Freibad in Kaiserslautern: Zwei Männer, beide Mitte 20, hatten sich in die Haare bekommen – und schließlich so sehr gezofft,