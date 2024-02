Die neue RHEINPFALZ-App für Smartphone und Tablet vereint die Vorteile der digitalen Zeitung mit denen der immer aktuellen Online-Nachrichten.

Die digitale RHEINPFALZ kann man schon seit einigen Jahren täglich auf dem Tablet oder Smartphone lesen: Die RHEINPFALZ-App bot bisher die Möglichkeit, die Print-Ausgabe als E-Paper zu lesen. Doch für ganz aktuelle Nachrichten des Tages gab es ausschließlich den Pfalz-Ticker. Wer online längere Texte lesen wollte, wurde vom Pfalz-Ticker auf rheinpfalz.de geleitet oder musste selbst auf die Website gehen.

Alles an einem Ort

In der neuen App wird nun beides vereint: Sie können sowohl das E-Paper lesen als auch die aktuellen Online-Nachrichten. Dazu wird nur ein Login benötigt. Somit muss man sich nicht erneut anmelden, wenn man etwa von der App aus einen Online-Artikel öffnet. In der App können Nutzerinnen und Nutzer ganz einfach zwischen den zwei Bereichen Online-Nachrichten und E-Paper wechseln. Für alle Premium- und Digitalabonnenten ist die App-Nutzung inklusive, diese müssen lediglich die RHEINPFALZ-App aktualisieren.

Im E-Paper-Bereich, auch Zeitungsbereich genannt, kann auch in der neuen App zwischen der modernen und der klassischen Darstellung gewechselt werden. Klassisch bedeutet, dass die Seiten aussehen wie die Print-Zeitung. In dieser Ansicht kann die Seite ganz einfach vergrößert werden, so dass man alles lesen kann. Die moderne Ansicht ist für Mobilgeräte optimiert und zeigt eine Auflistung der Artikel des jeweiligen Ressorts. Öffnet man einen der Artikel, wird dieser als Fließtext dargestellt.

Die neue App bietet hier die Möglichkeit, die Schriftgröße zu ändern, den Artikel zu drucken, als Favorit zu speichern und mit anderen zu teilen. Außerdem gibt es die „RHEINPFALZ zum Hören“: Sie können sich Artikel vorlesen lassen und für jede Ausgabe eine eigene Wiedergabeliste erstellen. So erfährt man aktuelle Nachrichten, während man gleichzeitig den Haushalt erledigt, Auto fährt oder spazieren geht.

In diesem Bereich können Sie die Ausgaben außerdem nach Schlagworten durchsuchen. Und das alles funktioniert nicht nur mit der Lieblings-Print-Ausgabe. Stattdessen können alle 13 Lokalausgaben gelesen werden. Es stehen jeweils die Ausgaben der vergangenen sieben Tage zur Verfügung. Außerdem gibt es dort Beilagen, beispielsweise zu Sonderthemen, die RHEINPFALZ vor 50 Jahren, das Freizeitmagazin LEO und die Fernsehzeitschrift Prisma.

Nur ein Login nötig

Im Online-Nachrichten-Bereich haben Sie den Vorteil, alle Artikel der RHEINPFALZ aktuell zu lesen, sobald sie von der Redaktion online veröffentlicht wurden. Das geschieht über den ganzen Tag verteilt. Außerdem sind Artikel ausgestattet mit Videos oder interaktiven Grafiken, die sie direkt in der App anschauen können. Auch hier können Sie Artikel mit ihren Freunden teilen und die Texte vergrößern.

Egal, wo Sie sich in der App befinden, Orientierung bietet immer die Schnell-Auswahl-Leiste am unteren Bildschirmrand. Darüber geht es zur Startseite, zu Prospekten und Beilagen sowie zu Ihrer RHEINPFALZ-Card. Sie können die Card inklusive Strich-Code in der App anzeigen lassen und so in Geschäften vorzeigen.

Die App direkt herunterladen

Für PREMIUM und Digitalabonnenten ist die App-Nutzung inklusive, Sie müssen lediglich Ihre RHEINPFALZ-App aktualisieren.

Sie nutzen bisher noch keine RHEINPFALZ-App? Jetzt 4 Wochen kostenfrei und unverbindlich testen!

App-Store für iPhone und iPad

App-Store für Android-Geräte

In der Mitte der Leiste finden Sie den Pfalzticker und damit die wichtigsten lokalen Nachrichten, aktuell und übersichtlich. Da lesen Sie einerseits Artikel über Ereignisse, die pfalzweit interessant sind. Andererseits Berichte über das, was bei Ihnen in der Stadt, in der Straße und direkt nebenan passiert. Dazu können Sie Ihre bevorzugte Lokalausgabe auswählen. Dasselbe gilt für Push-Benachrichtigungen, die Sie ebenfalls in der App einstellen können. So erhalten Sie nur die für Sie relevanten Nachrichten als Push auf Ihr Handy oder Tablet.

Spiele und Podcasts

In der App finden Sie außerdem alle RHEINPFALZ-Gewinnspiele. Apropos Spiele: Die App bietet mehr Rätsel als die Print-Zeitung. Es gibt Sudoku und Kreuzworträtsel in verschiedenen Schwierigkeitsgraden sowie Fehlersuchbilder.

In der App finden Sie zudem unsere Podcasts, die Sie dort direkt anhören können. Im Audioformat „Wissen, was läuft“ hören Sie zum Beispiel Hintergrundinfos und Analysen zu aktuellen Themen. Im Pfälzer True-Crime-Podcast „Alles Böse“ ist der stellvertretende Chefredakteur Uwe Renners spektakulären Verbrechen auf der Spur. Eine der größten und folgenschwersten Katastrophen der Pfalz wird im Storytelling-Format „Die Katastrophe von Ramstein“ aufgearbeitet. In sieben Teilen spricht Redakteurin Rebecca Singer mit Überlebenden, Hinterbliebenen und Helfern über die Auswirkungen, die das Unglück noch heute auf ihr Leben hat.

Auch die neuste RHEINPFALZ-Produktion findet sich in der App: „Wissensdurst – der Wein-Podcast der RHEINPFALZ“. Hier sprechen Rebecca Singer und Sonja Hoffmann, stellvertretende Leiterin des Pfalzressorts, mit Weinexpertin und ehemaliger Deutscher und Pfälzischer Weinkönigin Janina Huber über alles rund um das Thema Wein.

Newsletter in der App verwalten

In der App finden Sie zudem unsere Newsletter, zu denen Sie sich kostenlos anmelden können. Da gibt es beispielsweise unseren täglichen Newsletter „Wissen was läuft“, in dem die wichtigsten Themen des Tages zusammengefasst werden. Im wöchentlichen Chefredaktions-Newsletter schreibt ein Mitglied der Chefredaktion über Geschehnisse der vergangenen Tage, losgelöst vom Aktuellen.

Außerdem gibt es verschiedene Newsletter, die sich mit konkreten Themen auseinandersetzen:

1. FC Kaiserslautern – Der FCK-Newsletter

Was ist los im Pfälzerwald? – Der Pfälzerwald-Newsletter

Buddruss fährt Bahn – Der Bahn-Newsletter

Mit der RHEINPFALZ durch den Alltag – Der Verbraucher-Newsletter

Entkorkt – Der Wein-Newsletter

Pfalzgefühl – Der Newsletter für alle, die die Pfalz lieben

Nils Nager – Der Familien-Newsletter

Mit dem Rad durch die Pfalz – Der Fahrrad-Newsletter

Seit einiger Zeit gibt es außerdem einen lokalen Newsletter: Für alle, die sich für Themen rund um Pirmasens interessieren: „PS Exklusiv – Der Pirmasens-Newsletter“.

Konto-Verwaltung in der App

Ihre Newsletter können Sie alle abonnieren unter rheinpfalz.de/newsletter – oder direkt in der neuen App. Dort können Sie Ihre Newsletter-Abos verwalten. In der integrierten Kontoverwaltung haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Konto-Daten zu ändern, Reklamationen einzureichen, Ihr Abo zu verwalten und den Urlaubsservice zu beantragen.

Kein Rascheln, kein Falten

Ein weiterer Vorteil der App: Die Printausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG erscheint seit einiger Zeit samstags. In der App finden Sie jeden Sonntag eine aktualisierte Version, unter anderem mit aktueller Sport-Berichterstattung. Und: Sie können die RHEINPFALZ überall lesen. In der Hängematte, im Garten, am Strand, auf Geschäftsreise oder schon morgens im Bett – ohne Papier-Geraschel und kompliziertes Blättern und Falten. Oder Sie lesen sie schon am Abend vorher: Denn wie bisher auch, gibt es jeden Tag um 19.30 Uhr die Vorabend-Ausgabe mit allen Artikeln, die bereits fertig sind. Am nächsten Morgen können Sie dann die aktualisierte Ausgabe herunterladen.

Dank eines kleinen Tutorials, das nach dem Herunterladen der App startet, ist diese leicht zu verstehen. Für alle, die mehr Erklärung möchten gibt es die Tablet-Kurse der RHEINPFALZ-Akademie. Sobald Termine feststehen, finden Sie diese unter rheinpfalz.de/akademie. Tipps zu den einzelnen Funktionen finden Sie außerdem unter rheinpfalz.de/app. Die Tipps laufen ab jetzt auch als Printserie: Jede Woche ein App-Tipp in unserem Wirtschafts-Ressort.

Mit der neuen App geht die RHEINPFALZ auf zwei große Kundenwünsche ein: Im Juni und Juli 2023 gab es Fokusgruppen-Gespräche, bei denen Leserinnen und Leser ihre Vorstellungen von einer guten digitalen RHEINPFALZ erklärt haben. Die wichtigsten Punkte: Alles soll an einem Ort sein und immer aktuell. Beides vereint die neue RHEINPFALZ-App.