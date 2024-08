Zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Linienbus kam es am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in Leinsweiler. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 57-jähriger Traktorfahrer von der Kirchstraße nach links in die Weinstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem entgegenkommenden Bus zusammen. Durch den vorne am Traktor angebrachten Laubschneider wurde der Bus stark beschädigt, unter anderem gingen drei Scheiben zu Bruch. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurden ein Zwölfjähriger, der im Bus saß, und der Traktorfahrer leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Traktorfahrer Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei kassierte seinen Führerschein. Der Mann wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.