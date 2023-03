Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit in der Ukraine Krieg herrscht, sehen sich im Ausland lebende Russen Anfeindungen ausgesetzt. Im Moment ist dies das geringste Problem, sagt der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir Kaminer im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG. Von Elena Bruckner

Wladimir Kaminers Handy klingelt in diesen Tagen fast im Minutentakt. Seit einigen Wochen, seit sich die russische Invasion in der Ukraine abzeichnet, ist der russische Schriftsteller, der seit 1990 in Berlin