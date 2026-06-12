In den USA geht ein deutschsprachiger Song steil - er klettert hierzulande hoch in den Charts. Der deutsche Superstar Helene Fischer muss derweil den ersten Platz einem US-Megastar überlassen.

Baden-Baden (dpa) - Von null direkt auf die Eins: Taylor Swift hat mit ihrem neuen Song direkt die Spitze der Single-Charts erreicht. Mit ihrem «Toy Story 5»-Filmlied «I Knew It, I Knew You» landet der Superstar den dritten Nummer-1-Hit nach «The Fate Of Ophelia» und «Opalite», wie die Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilen.

Die Vorwochen-Nummer-eins «Heute Nacht» von Helene Fischer fiel derweil von Platz eins auf Rang 52.

Von der 52 hoch auf die Acht, und damit der «Highest Climber» der Woche, ist der in den USA viral gegangene Song «Gut genug» von Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David.

Selten mache ein deutschsprachiger Song so eine Welle in Amerika, freute sich das Label Sony Music. Es gebe Creations von Lizzo, Steve Lacy etwa bei TikTok, auch Wiz Khalifa habe eine Story mit dem Sound von «Du bist gut genug» gemacht. Abseits dessen erreichen unzählige Reels und Memes zu dem Song ein Millionenpublikum.

WM-Song «Dai Dai» auf Platz elf

Der offizielle Fußball-WM-Song «Dai Dai» von Shakira & Burna Boy klettert in den Charts von Platz 22 auf die Elf. Der Eurovision-Song-Contest-Siegerhit «Bangaranga» der Bulgarin Dara fällt weiter: diese Woche von der 26 auf die 59.

In den Album-Charts steht das neue Album des irischen Sängers Niall Horan - «Dinner Party» auf Platz eins. «Drei Mal hat Niall Horan die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, denkbar knapp verfehlt – zweimal mit One Direction und zuletzt 2023 mit seinem Album "The Show"», berichteten die Chartsermittler. Doch nun mache er es seinem ehemaligen Bandkollegen Harry Styles gleich und besteige direkt den Thron.

Die Vorwochen-Eins von den Toten Hosen («Trink aus, wir müssen gehen!») fällt auf Platz drei der Album-Charts.

Neu in den Top Ten bei den Alben sind beispielsweise noch Madsen («Smile», Platz vier), Evanescence («Sanctuary», Platz fünf), Florian Künstler («Alles nur geliehen», Platz sechs) sowie Pink Floyd («8-Tracks», Platz sieben).