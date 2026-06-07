Panorama Sprengsatz explodiert vor Wohnhaus – Polizei ermittelt

Polizei
Sprengsatz explodiert vor Wohnhaus – Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Mitten in der Nacht kracht es in Annaberg-Buchholz: Vor einem Wohnhaus explodiert ein Sprengsatz. Was bisher bekannt ist.

Annaberg-Buchholz (dpa) - Unbekannte haben in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge vor einem Einfamilienhaus einen Sprengsatz gezündet. Verletzt wurde niemand, allerdings beschädigten herumfliegende Teile eine Fensterscheibe des Wohnhauses, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Bewohner des Hauses demnach in der Nacht zu Sonntag eine Detonation gehört. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Mehr zum Thema
Buchholz Buchholz (Westerwald) Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x