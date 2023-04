Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sehen ihren Originalen zum Verwechseln ähnlich und eignen sich deren Verhaltensweisen bis ins Detail an. Im Gegensatz zu ihren Vorbildern pflegen die Doubles von Staatenlenkern aber auch Freundschaften über Ländergrenzen hinweg. Und haben so einen der ihren in Sicherheit gebracht.

Als Wolodymyr Selenskyj die ukrainisch-polnische Grenze Polen erreicht hat, nimmt ihn Wladimir Putin in die Arme. „Endlich draußen!“, rufen beide. „In Sicherheit!“, jubelt