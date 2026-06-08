Panorama Polnische Polizei entdeckt eine Tonne Heroin

Polizei in Polen
Nach Angaben der polnischen Polizei ist es der größte Heroinfund der vergangenen Jahre. (Symbolbild)

Drogen im Wert von 52 Millionen Euro - so groß ist der Fund in der Hafenstadt Gdynia in Polen. Die polnischen Ermittler bekamen einen Tipp hilfreicher Kollegen.

Danzig (dpa) - Im Kampf gegen Drogenschmuggler ist der polnischen Polizei nach eigenen Angaben der größte Schlag der vergangenen Jahre gelungen. Mehr als eine Tonne Heroin im geschätzten Marktwert von 220 Millionen Zloty (51,8 Millionen Euro) sei in der Ostseehafenstadt Gdynia bei Danzig sichergestellt worden, meldete die Nachrichtenagentur PAP. «Das ist die größte Operation dieser Art in mehr als zehn Jahren», sagte Innenminister Marcin Kierwinski vor Journalisten.

Den Angaben nach hatten die polnischen Fahnder im März einen Tipp von britischen Kollegen bekommen, dass eine Drogenladung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet werde. Getarnt als Deko-Ziegel wurden die Drogen in Containern in Gdynia entdeckt. Gegen zwei Männer und eine Frau aus Polen seien wegen des Schmuggels Strafverfahren eingeleitet worden.

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