Elmar Wepper: Die besten Träume sind die unerfüllten

Der Schauspieler Elmar Wepper hat eine Vorliebe für unerfüllte Träume. „Es ist nicht notwendig, dass sich Träume immer erfüllen. Es gibt Träume, die verlieren sogar, wenn man sie verwirklichen will. Als Traum dagegen haben sie etwas Fantastisches und Sehnsuchtsvolles“, sagte der 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Auch Wepper hat so einen offenen Wunsch, der jetzt aber altersbedingt kaum zu realisieren sei. „Früher wollte ich immer über die Alpen von München nach Venedig wandern.“

Markus Mörl: Live im Fernsehen geheiratet

Der Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl („Ich will Spaß“) hat live im Fernsehen seine Partnerin, die Schlagersängerin Yvonne König, geheiratet. Das Paar gab sich auf einem Schiff auf dem Rhein im hessischen Rüdesheim das Jawort. Die Trauung wurde am Samstagabend live von RTL Zwei übertragen. „Ich möchte Dir ein guter Mann sein, der den Rest meines Lebens bei dir bleibt“, sagte Mörl (60) zu seiner Braut. Nach dem Ehegelübde sang das Paar das gemeinsame Lied „Was für ein Tag“. Unter den Gästen auf dem Schiff waren neben den Familien auch Prominente wie Schlagersänger Jürgen Milski und Schauspieler Alex Jolig.

Lena Gercke: Ein Topmodel wird Mama

Model und Moderatorin Lena Gercke (32) ist Mutter geworden. „Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen Zoe“, schrieb Gercke am Freitag auf Instagram. „Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir sind.“ Es ist Gerckes erstes Kind. Die Geburt des Töchterchens sei das beste Geburtstagsgeschenk für den Vater, schrieb sie weiter. Offensichtlich kam die kleine Zoe just am 35. Geburtstag des Papas am vergangenen Montag zur Welt. Gerckes Freund Dustin Schöne postete am Freitag auf Instagram ebenfalls ein Foto, das Hände einer Frau, eines Mannes und eines Babys zeigt.

Birgit Schrowange: Im Idyll der schönen Schweiz